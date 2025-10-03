Abierto el plazo para los talleres de belenes navideños para adultos en Salamanca

El Ayuntamiento de Salamanca ha puesto en marcha, por primera vez, un taller de belenes dirigido a mayores de 18 años con el fin de difundir y mantener viva esta tradición navideña. La iniciativa, gratuita, contará con diez plazas disponibles y se desarrollará en la Torre de los Anaya los jueves 9, 16 y 23 de octubre, en horario de 17:00 a 19:00 horas.

El curso estará impartido por José Caraset, artesano responsable del Belén Municipal que cada año organiza el Consistorio en colaboración con la Real Cofradía Penitencial del Santísimo Cristo Yacente de la Misericordia y de la Agonía Redentora. Durante las sesiones, los participantes aprenderán técnicas para recrear escenas tradicionales, el proceso de montaje y el uso de materiales adecuados.

Las inscripciones se abrirán mañana y estarán disponibles hasta el 7 de octubre a través del correo salamanca@ciudaddecultura.org, indicando nombre, apellidos, fecha de nacimiento y teléfono de contacto. En caso de superar el número de plazas ofertadas, se realizará un sorteo público.

Además, el Ayuntamiento ha avanzado que en breve se darán a conocer los detalles de la tercera edición del taller de belenes para niños, ya consolidado en la programación cultural de la ciudad.