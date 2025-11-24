La abogacía de Salamanca une fuerzas con el fútbol para clamar por el fin de la violencia machista

El Colegio de la Abogacía de Salamanca ha presentado un programa de actos significativo a través de su Comisión de Igualdad con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora el 25 de noviembre.

El evento central, un Acto en Recuerdo de las Mujeres Asesinadas en 2025, tendrá lugar el martes 25 de noviembre a las 13:00 horas en la Biblioteca del Colegio. Este año, la iniciativa cobra una dimensión especial con la participación de una representación de jugadores de los clubes de fútbol de la provincia: Unionistas, Unión Deportiva Salamanca y CD Guijuelo.

Los deportistas se unen de forma desinteresada para mostrar un compromiso conjunto contra esta lacra social, ayudando a difundir la campaña contra el maltrato en todos sus partidos y actividades. En el acto, leerán los nombres de las víctimas de 2025, honrando la memoria de quienes ya no están. El Colegio busca enviar dos mensajes rotundos: “No estás sola” y “Denunciar es tu derecho”.

Además, el viernes 28 de noviembre, a las 12:00 horas, se celebrará la Charla-Coloquio: Mujer y Conflicto Bélico. Se abordará la violencia ejercida contra las mujeres en escenarios de guerra como una de las manifestaciones más brutales de vulneración de derechos humanos, a menudo utilizada como estrategia de terror y desestructuración social. Contará con las ponencias de Fátima Amiri, activista feminista y superviviente de un atentado talibán, y Teresa Aranguren, periodista internacional experta en zonas de conflicto. El debate será moderado por Ana Sarrión Andaluz.