Abre en Salamanca la exposición ‘Rostros Cincurvolares de la Armuña’ en el marco de la Semana de las Legumbres

El Museo del Comercio y la Industria de Salamanca acoge desde este lunes la exposición ‘Rostros Cincurvolares de la Armuña’, inaugurada por el concejal de Turismo, Ángel Fernández, y la concejala de Salud Pública, Vega Villar. La muestra forma parte de la Semana de las Legumbres, iniciativa organizada por la Oficina Municipal de Información al Consumidor para promover el consumo de estos productos tradicionales de la comarca.

35 retratos que capturan la esencia de La Armuña

La exposición reúne 35 fotografías del fotógrafo salmantino Victorino García Calderón, quien, tras más de cincuenta años de trayectoria profesional y numerosas exposiciones, ofrece una mirada íntima a la gente de La Armuña. Las imágenes muestran a personas que son naturales de la comarca, así como a quienes residen y trabajan en ella, acompañadas de testimonios recogidos tras largas conversaciones con el fotógrafo. En estos relatos, los protagonistas destacan lo que más les gusta de su tierra.

“Belleza y compromiso son los dos conceptos que brotan cuando se piensa en Victorino o se ven sus fotografías”, destacan desde la organización. Los retratos invitan al visitante a detenerse en los detalles del rostro —poros, iris, arrugas— y a percibir la humanidad que se esconde detrás de cada imagen.

Una tradición de exposiciones sobre La Armuña

El Museo del Comercio colabora desde 2019 en la Semana de las Legumbres, con el objetivo de acercar el territorio de La Armuña a los visitantes urbanos y promover sus reconocidas legumbres. Entre las exposiciones anteriores se encuentran ‘La Armuña. Tierra Binada’, ‘Paisajes de la Armuña’, ‘Amigo Sancho son gigantes. Construcciones colosales de la Armuña’ y ‘Luz con el tiempo dentro. Monumentos de la Armuña’.

A lo largo de estos años, además de García Calderón, han participado fotógrafos como Andrés Manuel Ñíguez Carbonell, Ángel Centeno Cabezas y Vicente Sierra Puparelli. Las salas también cuentan con obras escultóricas cedidas por Gonzalo Iglesias y colaboraciones del Centro de la Legumbre de Pajares de la Laguna, representado por Nicolás Armenteros.