La Aemps pone la alerta sobre un limpiador de manos recomendado para mecánicos por una “sustancia prohibida” en productos cosméticos

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) pone el foco sobre un limpiador de manos habitualmente usado por los mecánicos al eliminar restos de grasa, aceite y carbonilla. El motivo de que este producto se haya convertido en noticia nacional por una alerta sanitaria es porque, según recoge Facua, contine una “sustancia prohibida” en productos cosméticos por la Unión Europea.

El aviso lo ha dado el Departamento de Salud de la Generalitat, aunque su venta puede haberse distribuido por todo el país ya que se trata de un producto fabricado en una empresa de A Coruña.

Los lotes afectados son las numeraciones 0764 y 0765 del envase de 500 mililitros de Pasta Mandel. Este producto se anuncia como indicado para taxistas, camioneros, albañiles, impresores o chapistas, por lo que no está dirigido exclusivamente para mecánicos, sino para todas aquellas profesiones donde se manchen las manos.

La sustancia por la que está afectado es contener butylphenyl methylpropional, incluida en el anexo II Lista de sustancias prohibidas en productos cosméticos del Reglamento 1223/2009.