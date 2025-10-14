El aeropuerto de Salamanca supera los 4.000 viajeros en septiembre con un crecimiento del 1,1%

El Aeropuerto de Salamanca experimentó un crecimiento moderado en su cifra de usuarios durante el pasado mes de septiembre, al registrar un aumento del 1,1 por ciento respecto al mismo mes del año anterior. En total, por las instalaciones salmantinas pasaron 4.014 pasajeros en el noveno mes del año.

Este dato contrasta con el comportamiento de otros aeropuertos de la región. Mientras que los de Valladolid y Burgos sufrieron caídas significativas, el de León también creció de forma notable (un 11,3 por ciento, hasta los 6.014 usuarios), quedando muy cerca del de Valladolid (6.037 pasajeros), que se desplomó un 58,5 por ciento. El aeropuerto de Burgos, por su parte, solo contabilizó 19 pasajeros, una caída del 91,9 por ciento.

Acumulado anual al alza

La tendencia positiva es más marcada al analizar el acumulado entre enero y septiembre de 2025. El aeropuerto de Salamanca ha alcanzado los 21.736 viajeros en lo que va de año, lo que representa un significativo incremento del 17,5 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2024.

En el acumulado anual, solo el aeropuerto de Valladolid ha perdido pasajeros (un 60,7 por ciento menos, hasta 59.689), mientras que León (56.925 viajeros, +18,6%) y Burgos (2.413, +1,4%) también experimentaron crecimientos.

Récord de operaciones en septiembre

En lo referente a la actividad, el aeropuerto salmantino fue el que registró el mayor aumento de operaciones en septiembre, con 1.035 movimientos que suponen un crecimiento del 34,1 por ciento interanual.

En el acumulado del año, el aeropuerto de Salamanca también suma un aumento del 12,3 por ciento en el número de operaciones, con un total de 7.957 entre enero y septiembre. En este apartado, solo Valladolid (-14,1%) y Burgos (-20,1%) han registrado descensos, mientras que León creció un 14,4 por ciento.