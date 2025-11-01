La Agencia Municipal de Voluntariado impulsa una nueva actividad ambiental para fomentar la biodiversidad en Salamanca

a Agencia Municipal de Voluntariado del Ayuntamiento de Salamanca, a través del programa ‘VoluntaS’, continúa promoviendo la formación y participación ciudadana en distintos ámbitos de voluntariado, canalizando así la creciente solidaridad de la población salmantina.

Dentro del voluntariado ambiental, el próximo 8 de noviembre, de 10:30 a 13:30 horas, se desarrollará una actividad de elaboración y revisión de infraestructuras de fauna en el entorno natural comprendido entre el Parque Miguel Delibes y la ribera del río Tormes. Esta acción tiene como objetivo favorecer la biodiversidad y reforzar los hábitats de diferentes especies animales en la ciudad.

Estas infraestructuras, como cajas nido o refugios, son esenciales para mantener el equilibrio ecológico, ya que cada especie desempeña un papel fundamental en el entorno: algunas sirven de alimento a otras, mientras que otras contribuyen al control biológico de plagas, evitando el uso de productos químicos.

Un ejemplo de ello es el herrerillo común, un ave muy presente en Salamanca, que cría entre seis y doce polluelos por temporada. Se estima que cada familia de esta especie consume unos 30 kilos de invertebrados al año, lo que ayuda a controlar posibles plagas de manera natural. Este tipo de intervenciones muestran cómo la biodiversidad aporta beneficios directos a la calidad ambiental de la ciudad.

Inscripciones abiertas para toda la ciudadanía

Las personas interesadas en participar —incluidos menores de edad acompañados de un adulto— pueden inscribirse:

De forma presencial: en el Centro Municipal Integrado de la Plaza de Trujillo.

De forma digital: a través de la web www.voluntariadosalamanca.com (sección Formación).

Por teléfono: llamando al 660 178 583.

Por WhatsApp: al 722 614 186.

El voluntariado, en alza en Salamanca

La implicación social de la ciudadanía salmantina sigue creciendo. Según el último estudio “El impacto del voluntariado en Salamanca”, realizado por alumnado de cuarto curso del Grado de Sociología de la Universidad de Salamanca en colaboración con la Agencia Municipal de Voluntariado, 22.050 personas realizaron alguna acción voluntaria durante 2024, lo que supone 2.137 más que en el estudio anterior (2021), un incremento del 10%.

Por su parte, el número de personas que participan de forma habitual en actividades de voluntariado también aumentó un 6,7%, alcanzando las 5.064 personas. Estos datos consolidan la tendencia al alza observada en los últimos años y reflejan una ciudad cada vez más comprometida y solidaria.

Con iniciativas como esta, la Agencia Municipal de Voluntariado reafirma su objetivo de fomentar la participación activa, la conciencia ambiental y los valores de cooperación entre los vecinos y vecinas de Salamanca.