Alerta por polvo africano en Castilla y León: La calima disparará la contaminación este domingo y durará varios días

La Junta de Castilla y León ha emitido una alerta de calidad del aire ante la previsión de una fuerte intrusión de partículas de polvo procedentes del norte de África que afectará a toda la Comunidad. Se espera que el episodio comience este domingo, 12 de octubre, y se prolongue durante varios días, elevando significativamente los niveles de contaminación.

Los modelos de predicción de la calidad del aire indican que las concentraciones de partículas PM10 (tamaño inferior a 10 micras) podrían alcanzar valores por encima de 50 microgramos por metro cúbico como media de 24 horas, lo que se considera una calidad del aire "muy desfavorable".

El Ejecutivo regional subraya que se trata de un proceso "absolutamente natural sobre el que no cabe intervención humana", por lo que la prioridad es adoptar precauciones para minimizar la exposición, especialmente entre los grupos de riesgo.

Aunque la normativa europea no obliga a informar a la población para este contaminante, la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio recomienda a la ciudadanía que, si los niveles no son muy elevados (calidad 'regular'), los grupos de riesgo y personas sensibles (con enfermedades cardiorrespiratorias o alergias graves) vigilen la aparición de síntomas como tos, irritación de garganta, falta de aire o fatiga excesiva.

Mientras que si los niveles son más elevados (>regular), las personas de riesgo y sensibles consideren reducir las actividades prolongadas y enérgicas al aire libre.

Quienes padecen asma o enfermedades respiratorias deben seguir cuidadosamente su plan de medicación y las personas con problemas cardíacos deben estar atentas a palpitaciones o fatiga inusual.

Además, la Junta aconseja evitar la quema al aire libre de restos vegetales y cualquier actividad que pueda generar emisiones de partículas, para no agravar los efectos de este episodio de calima. Se recomienda consultar la calidad del aire de la zona a lo largo del día, ya que la magnitud de la intrusión será variable.