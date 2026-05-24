Almudena Parres recibe en la Plaza Mayor a los participantes de la 'Salamanca Bike Contra el Cáncer'

Las calles de Salamanca se han vestido este domingo de solidaridad y deporte con la celebración de la Salamanca Bike.

La jornada ciclista, que busca visibilizar la lucha contra esta enfermedad y recaudar apoyo para la causa, arrancó con un vibrante pistoletazo de salida desde la céntrica Plaza de los Bandos, justo a la altura de la calle Zamora, donde los participantes iniciaron la marcha.

Tras completar el recorrido por la ciudad, el pelotón solidario hizo su entrada triunfal en el corazón monumental de Salamanca. Alrededor de las 14:00 horas, los ciclistas fueron recibidos en la Plaza Mayor.

A pie de meta, las autoridades locales y los organizadores del evento esperaban a los participantes para reconocer su compromiso. La concejala de Deportes del Ayuntamiento de Salamanca, Almudena Parres, fue la encargada de dar la bienvenida oficial en nombre de la ciudad, destacando el valor de unir el deporte con las causas sociales.