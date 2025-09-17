Las altas temperaturas vuelven a poner el foco en los incendios del 17 al 19 de septiembre

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha declarado la situación de alerta por incremento de riesgo meteorológico de incendios forestales para los días 17, 18 y 19 de septiembre en toda la comunidad. Esta medida extraordinaria se toma debido a la conjunción de factores climáticos adversos que elevan el peligro a niveles de "muy alto" y "extremo".

La alerta se basa en un informe que destaca una combinación de elementos de riesgo:

Baja humedad: Se prevé que la humedad relativa mínima sea inferior al 15 % en gran parte del territorio los días 17 y 18, con una leve recuperación el día 19, aunque las humedades máximas seguirán siendo muy bajas, rondando el 50 %. Las humedades de madrugada también serán muy críticas, por debajo del 35 %.

Fuertes vientos: Las rachas de viento serán significativas, alcanzando entre 30-35 km/h el jueves 18, y entre 40-50 km/h en mesetas y el norte-noreste el viernes 19, con picos que podrían superar los 50 km/h.

Riesgo de incendio: La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha clasificado el riesgo de incendio como muy alto/extremo el miércoles 17 y extremo para el jueves 18 y viernes 19.

Según la previsión de la AEMET (Agencia Española de Meteorología), se espera que en Salamanca aumenten las temperaturas, siendo los días más calurosos el miércoles, jueves y viernes, donde se esperan temperaturas de 35, 36 y 34 grados, respectivamente.