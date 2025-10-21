Se anuncian 500 millones para reforzar la dependencia y garantizar la atención 24 horas a pacientes de ELA

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes una inversión de 500 millones de euros destinada a reforzar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y a garantizar la atención especializada a los pacientes con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y otras enfermedades complejas. El anuncio, realizado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llega un año después de la entrada en vigor de la ley de la ELA.

La medida más destacada es la creación del Grado III+ de dependencia, una nueva categoría que asegurará la atención 24 horas a los pacientes con ELA y otras enfermedades complejas e irreversibles que se encuentren en la fase más avanzada y que requieren cuidados y apoyos continuados.

El presidente Sánchez utilizó la red social X para hacer el anuncio, contrastando esta iniciativa con "los recortes del PP, que expulsaron a más de 175.000 personas del sistema". "El Gobierno progresista avanza tanto en financiación como en calidad del sistema de dependencia. Por un país que cuida de todos y todas. Seguimos avanzando en derechos", ha subrayado el jefe del Ejecutivo.

Por su parte, el Ministerio de Derechos Sociales, dirigido por Pablo Bustinduy, ha detallado que esta financiación busca atender una de las principales reivindicaciones de los afectados y sus familias: "Con esto se va a garantizar la atención 24 horas a las personas con estas enfermedades que estén en la fase más avanzada y que requieren cuidados y apoyos durante todo el día".

El ministro Bustinduy también ha celebrado la aprobación a través de su perfil de Bluesky, donde ha escrito: "La financiación de la atención 24 horas a quienes requieren cuidados de gran complejidad ya es realidad. El Estado social avanza. Cumplimos nuestro compromiso".