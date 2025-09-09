Aprobada una iniciativa para prohibir fumar en las entradas de aeropuertos y estaciones

La Comisión Mixta para el Estudio de los Problemas de las Adicciones del Congreso de los Diputados ha aprobado una proposición no de ley (PNL) para que el Gobierno establezca zonas perimetrales libres de humo del tabaco cerca de accesos a edificios públicos, aeropuertos, estaciones y paradas de transporte público.

La iniciativa, impulsada por el PSOE y con una enmienda conjunta del Partido Popular, busca proteger a la población del impacto del humo de tabaco, especialmente a fumadores pasivos, personas mayores, niños y personas con enfermedades respiratorias, trasladando los puntos de fumar a una distancia razonable de las entradas y salidas de estos espacios.

Se destacó que el tabaco provoca más de 50.000 muertes al año en España y entre 2016 y 2021 la exposición al humo ambiental causó entre 5.000 y 9.000 fallecimientos, incluyendo enfermedades graves como cáncer de pulmón y enfermedades cardiovasculares.