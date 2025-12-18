Aprobada la subida salarial para los empleados públicos de Castilla y León en 2025 y 2026

El Consejo de Gobierno de Castilla y León ha aprobado este jueves un Decreto-ley que establece el incremento de las retribuciones del personal al servicio del sector público autonómico para los años 2025 y 2026. Según informa la Junta, la medida contempla un aumento del 2,5 % en 2025 y un 1,5 % en 2026, con posibilidad de un ajuste adicional del 0,5 % si la inflación alcanza el 1,5 % o más el año que viene. Los importes correspondientes a 2025 se abonarán en enero de 2026, mes en el que ambos incrementos ya se verán reflejados en las nóminas de los empleados públicos.

La aprobación del Decreto-ley responde a la necesidad urgente de actualizar las retribuciones ante la aprobación y convalidación del Real Decreto-ley 14/2025 del Gobierno central. La norma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León, asegurando que los empleados públicos perciban de manera efectiva los incrementos establecidos.