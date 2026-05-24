El Arrabal celebra su misa mayor en honor a su Virgen de la Encarnación

El Arrabal honrando a la Virgen de la Encarnación en una imagen de archivo

Desde el pasado 15 de mayo, la Parroquia de la Santísima Trinidad del Arrabal tiene un principal objetivo: honrar a su patrona, Nuestra Señora de la Encarnación, durante el tiempo de Pentecostés.

Después de una serie de ceremonias en los que los fieles han podido rezar a su figura desde el pasado lunes 15 de mayo, ha llegado el turno del fin de semana de los días 23 y 24 de mayo, que se encargan de clausuran esta serie de eucaristías.

Este sábado, por su parte, llegaba la llamada misa castellana, seguida de una "solemne procesión" acompañada por tamborileros y la banda de música del Cristo Yacente.

Este evento, al cual asistió el concejal de Participación Social, Roberto Martín, es el que precede a la joya de la corona: la Misa Mayor celebrada este domingo 24 de mayo, conocido como Domingo de Pentecostés, que se llevará a cabo a las 11:30 horas.