ASPACE lanza la campaña 'Ya Toca' para pedir una Estrategia Estatal para la parálisis cerebral

Confederación ASPACE ha lanzado un llamamiento urgente para la creación de una Estrategia Estatal para las grandes necesidades de apoyo, una demanda que busca garantizar una vida digna para las personas con parálisis cerebral. Esta petición es el eje central de su nueva campaña, “Ya Toca”, con la que el movimiento ASPACE busca una respuesta política estructural que aborde las particularidades de este colectivo.

El lanzamiento coincide con la conmemoración del Día Mundial de la Parálisis Cerebral el próximo 6 de octubre. Según la confederación, el 80% de las personas con esta condición en España necesitan apoyo continuo 24 horas al día, una realidad que las políticas públicas actuales no cubren de forma adecuada.

Las familias, al límite ante la falta de recursos

Manuela Muro, presidenta de Confederación ASPACE, ha señalado que estas personas requieren "acompañamiento constante para participar en igualdad de condiciones en la sociedad". Por ello, ha pedido un marco común de actuación que reconozca a las personas con grandes necesidades de apoyo.

En muchos casos, las familias, especialmente las madres, asumen una sobrecarga económica y de cuidados sin el respaldo suficiente. Ana Álvarez, madre de un niño con parálisis cerebral, denuncia un "desembolso" de hasta 890 euros semanales con respecto a otras discapacidades. Las entidades del Movimiento ASPACE denuncian la falta de recursos, la fragmentación de servicios y las desigualdades territoriales, una situación que, en palabras de Muro, "compromete gravemente el derecho a una vida digna".

La confederación insiste en que esta estrategia debe ser un "compromiso colectivo" que involucre a administraciones, políticos y entidades especializadas para ampliar servicios, garantizar la sostenibilidad del modelo y asegurar la cobertura del coste real de cada plaza. El objetivo es que las personas con parálisis cerebral puedan ejercer sus derechos y disfrutar de una vida independiente.