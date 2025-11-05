Conseguir una atención más eficaz, objetivo de las jornadas sobre colaboración entre médicos y farmacéuticos

La Real Academia de Medicina de Salamanca (RAMSA) y la Academia de Farmacia de Castilla y León organizan este jueves, 6 de noviembre en Salamanca, su I Jornada Institucional conjunta, para abordar la colaboración entre médicos y farmacéuticos de cara a una atención primaria más eficaz. La sesión, abierta a todos los médicos y farmacéuticos interesados, comenzará a las 17:00 horas en el Colegio de Farmacéuticos, con participación de representantes de ambas profesiones, que abordarán los siguientes aspectos:

17:15-17:35: "Together, proyecto europeo de investigación colaboración médico-farmacéutico"

Dr. Enrique Rodilla Sala. Médico adjunto Medicina Interna. Hospital Universitario de Sagunto

17:35-17:55: "La colaboración interprofesional en Atención Primaria: el farmacéutico de Atención Primaria como aliado asistencial"

Dra. Dª María Jesús Hernández Arroyo. Farmacéutica de Atención Primaria. Gerencia Sanitaria de Ávila

17:55-18:15: "Relación del médico de familia con la farmacia comunitaria en Atención Primaria"

Dr. D. Víctor Manuel González Rodríguez. Médico de familia. Centro de Salud Villoria (Salamanca)

18:15-18:35: "Retos y Herramientas en la comunicación médico farmacéutico en Atención Primaria"

Dr. D. Marcos González Martín. Farmacéutico Comunitario de Salamanca. Tesorero del Muy Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Salamanca.

18:35-19:00: Coloquio y Fin de la Jornada