Un autobús de grandes dimensione se queda atascado en la entrada del Hotel Recoletos, cortando un carril

Un autobús se queda atascado en la entrada del Hotel Recoletos Coco

Un autobús biplanta que intentaba acceder en la tarde de este viernes al Hotel Bardo Recoletos Coco se ha quedado atascado en el acceso al mismo, cortando el carril de servicio y parte de uno de la N-630 en dirección al Helmántico.

El vehículo se ha quedado atrapado al tener que sortear el desnivel que existe entre la carretera y la vía de acceso.

Por este motivo, desde las 16:00 horas agentes de la Policía Local se han desplazado hasta el lugar para regular el tráfico y tratar de dar una solución a esta situación.