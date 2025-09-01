Las autovías salmantinas cierran la Operación Retorno 2025 sin accidentes

Las autovías A-62 y A-66 mantuvieron un flujo de tráfico estable, con apenas complicaciones, gracias a la coordinación entre agentes de tráfico y señalización preventiva

Tráfico intenso durante la Operación Salida. Foto de archivo
Las principales autovías de Salamanca han concluido la Operación Retorno de verano 2025, que se desarrolló entre el viernes 29 y el domingo 31, sin registrar accidentes.

El operativo, que se desarrolló del viernes 29 al domingo 31 de agosto, movilizó a miles de conductores que regresaban de sus vacaciones.

La DGT estimó, a nivel nacional, más de 5 millones de desplazamientos en las carreteras españolas, lo que habría supuesto un notable incremento del tráfico en las vías principales.

Las autovías A-62 y A-66, por su parte, mantuvieron un flujo de tráfico estable, con apenas complicaciones, gracias a la coordinación entre agentes de tráfico y señalización preventiva.

