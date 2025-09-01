Las autovías salmantinas cierran la Operación Retorno 2025 sin accidentes

Las principales autovías de Salamanca han concluido la Operación Retorno de verano 2025, que se desarrolló entre el viernes 29 y el domingo 31, sin registrar accidentes.

El operativo, que se desarrolló del viernes 29 al domingo 31 de agosto, movilizó a miles de conductores que regresaban de sus vacaciones.

La DGT estimó, a nivel nacional, más de 5 millones de desplazamientos en las carreteras españolas, lo que habría supuesto un notable incremento del tráfico en las vías principales.

Las autovías A-62 y A-66, por su parte, mantuvieron un flujo de tráfico estable, con apenas complicaciones, gracias a la coordinación entre agentes de tráfico y señalización preventiva.