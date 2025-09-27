El Ayuntamiento de Salamanca lanza nuevos cursos online gratuitos para mayores de 60 años

El Ayuntamiento de Salamanca ha anunciado el lanzamiento de una nueva serie de acciones formativas online gratuitas dirigidas a personas mayores de 60 años de la ciudad. Esta iniciativa busca asegurar que toda la población mayor tenga acceso a la oferta municipal, eliminando la necesidad de desplazarse físicamente a los centros.

Al mismo tiempo, el Consistorio diversifica las oportunidades formativas, adaptándose a los distintos perfiles de sus usuarios.

Estos cursos gratuitos, que comenzarán el próximo 20 de octubre, se impartirán a través de la plataforma municipal de formación online. La puesta en marcha de esta herramienta cumple con dos compromisos estratégicos recogidos en el V Plan Municipal de Personas Mayores: la promoción del envejecimiento activo y el acceso a las nuevas tecnologías.

La nueva edición se divide en dos categorías temáticas. La primera, 'Artístico-Creativos', incluye la 'Introducción al dibujo en acuarela' y las 'Iniciación y técnicas básicas del patchwork'. La segunda categoría, 'Cultura y Tradiciones', se centrará en los 'Inicios de la Literatura: Mitos, leyendas y fábulas' y los 'Bailes charros'.

La formación ofrecerá dos modalidades de aprendizaje. Los usuarios podrán avanzar de forma individual, ajustando el ritmo de estudio a sus circunstancias personales. También se realizarán sesiones de forma presencial en línea, lo que permitirá interactuar y comunicarse directamente con el profesorado y otros participantes para plantear dudas, debatir y realizar puestas en común.

Para participar en cualquiera de las acciones formativas es imprescindible la inscripción previa. El plazo de solicitud se abre hoy y se mantendrá activo hasta que se completen las plazas disponibles. La solicitud debe presentarse a través de la plataforma https://mayoresformacionsalamanca.es/.