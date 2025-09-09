El baloncesto inclusivo vuelve a Salamanca con el III Torneo Oeste 3x3

El evento se celebrará durante el SeptemberFest – Semana del Barrio del Oeste, los días 23 y 24 de septiembre de 2025, de 16:00 a 20:00 horas, en el pabellón del CRMF Salamanca. El torneo está dirigido a mayores de 18 años, con o sin discapacidad

El deporte vuelve a ser protagonista en el Barrio del Oeste con una cita muy especial que une inclusión, comunidad y diversión en el III Torneo de Baloncesto Oeste 3x3 Inclusivo, una iniciativa que nació con fuerza en 2023 y que este año regresa con más ganas que nunca de seguir creciendo.

Organizado por el CRMF Salamanca y la Asociación Vecinal ZOES, el torneo se celebrará los días 23 y 24 de septiembre, de 16:00 a 20:00 horas, en el pabellón del CRMF Salamanca, en el marco del SeptemberFest – Semana del Barrio del Oeste.

Este evento promueve el baloncesto en silla de ruedas como una herramienta de transformación social, con el objetivo de visibilizar capacidades diversas, fomentar la participación y derribar barreras a través del juego compartido. “No hace falta experiencia previa, solo ganas de pasarlo bien y compartir una experiencia única”, aseguran los organizadores.

Participación abierta a todos

El torneo está abierto a personas mayores de 18 años, con o sin discapacidad, que quieran disfrutar de una jornada diferente, divertida y enriquecedora. La inscripción es completamente gratuita y estará abierta hasta las 14:00 h. del 19 de septiembre.

Consulta las bases del torneo aquí: Bases del torneo

Formulario de inscripción: Inscribirse al torneo

