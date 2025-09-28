El Barrio de Garrido acoge una gran paellada popular por sus fiestas

Las Fiestas del Barrio de Garrido alcanzan este domingo 28 de septiembre su punto álgido con la celebración de una gran paellada popular que congregó a numerosos vecinos para la hora de comer. El acto, que forma parte de la intensa programación festiva, tuvo lugar a mediodía y se desarrolló en un ambiente de gran participación.

En este día de celebración estuvieron presentes el concejal de Participación Social, Roberto Martín y el concejal de Educación, Luis Sánchez, ya que esta jornada de domingo ha estado dedicada al Día del Niño, contando con un ramillete de actividades para los más pequeños, un divertido concurso de disfraces y una animada sesión vermú amenizada por la banda La Sal Band.

Tras este vibrante fin de semana, la programación de las fiestas de Garrido continuará con actividades diseñadas para todas las edades, donde habrá torneos de futbolín y dardos; el el viernes 3 de octubre se podrá disfrutar de una singular muestra de Arte de Contenedores en Movimiento; y el sábado 4 será el turno del I Mercado Popular de Garrido, que ofrecerá talleres y juegos para el disfrute de la comunidad.

El broche final a las festividades será el domingo 5 de octubre, con una sesión de juegos de mesa en la Casa de la Juventud y la ceremonia de clausura del popular Concurso de Tapas.