Las becas benefician a casi 170.000 estudiantes en Castilla y León: un 12,2% más que el curso anterior

Al menos 7.000 euros para ayudas a familias para material escolar y libros de texto

Castilla y León cerró el curso 2023-2024 con 169.601 estudiantes beneficiarios de becas y ayudas al estudio, financiadas por el Gobierno central y la Junta de Castilla y León, lo que supone un aumento del 12,2% respecto al curso anterior. En cifras absolutas, 18.468 alumnos más han recibido algún tipo de ayuda en comparación con el curso 2022-2023, cuando la cifra fue de 151.133.

Este crecimiento se enmarca en un incremento del 6,8% del presupuesto total destinado a becas en la Comunidad, alcanzando los 169,7 millones de euros, de los cuales 127,8 millones fueron aportados por el Estado y 41,9 millones por el Gobierno autonómico.

Más becas, más inversión

A pesar de que la Junta financia a 106.722 de los estudiantes becados (frente a los 62.879 cubiertos por los ministerios), la mayor parte de la inversión económica proviene del Estado. Además, el número de becas totales concedidas (teniendo en cuenta que un mismo estudiante puede recibir varias ayudas) fue de 232.866, de las que un 52,3% correspondieron al Gobierno central y el resto a la Junta.

El crecimiento de becarios en Castilla y León supera la media nacional, que ha sido del 8,8%, con más de tres millones de beneficiarios en todo el país.

La mayoría, en enseñanzas obligatorias

La mayor parte de las ayudas se concentraron en las enseñanzas obligatorias (Infantil, Primaria y Educación Especial), con 110.339 beneficiarios. Le siguen los estudios universitarios, con 38.545 alumnos, y las etapas postobligatorias no universitarias, con 20.717.

Sin embargo, la financiación por niveles educativos refleja una distribución distinta:

Universidades: 91,4 millones de euros (54% del total)

Enseñanzas obligatorias: 41,9 millones (24%)

Postobligatorias no universitarias: 35,8 millones (22%)

Destaca el aumento de ayudas en Infantil y Primaria

Las becas para Infantil y Primaria crecieron un 21% respecto al curso anterior, gracias a una subida del 45% en la financiación, impulsada especialmente por las ayudas para alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo.

Por el contrario, las ayudas para enseñanzas postobligatorias no universitarias descendieron un 12%, mientras que el presupuesto para el ámbito universitario subió un 4,5%.

El número de ayudas, que no coincide necesariamente con el número de becarios individuales, se duplica en los estudios universitarios (hasta 79.817) y postobligatorios (hasta 42.690), debido a que un mismo alumno puede recibir más de una beca (por ejemplo, para matrícula, transporte, comedor o alojamiento).

Más de 64.000 alumnos con ayudas para libros y material escolar

Además de las becas generales, la Junta de Castilla y León ha financiado ayudas específicas para libros de texto y material escolar, de las que se han beneficiado 64.153 estudiantes en el curso 2023-2024. El presupuesto destinado a esta línea de apoyo fue de 14,2 millones de euros.

Máximo histórico de becas para el próximo curso

De cara al curso 2025-2026, el Gobierno central ha anunciado un presupuesto récord de 2.544 millones de euros a nivel nacional para becas y ayudas al estudio, con el objetivo de garantizar el acceso a la educación en igualdad de condiciones, sin importar el lugar de residencia o los recursos económicos del estudiante.