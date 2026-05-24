Los bomberos y policías de Salamanca refuerzan su preparación ante emergencias eléctricas y de seguridad

La provincia de Salamanca ha tenido un protagonismo destacado en el plan formativo de la Agencia de Protección Civil y Emergencias durante este primer cuatrimestre. El pasado 8 de abril, una veintena de efectivos del parque de bomberos del Ayuntamiento de Salamanca participó en una jornada de especialización sobre riesgos eléctricos. Esta formación, clave para intervenir con seguridad en la red de distribución, incluyó el análisis de riesgos y la visita técnica a una subestación eléctrica.

En el ámbito de la seguridad ciudadana, los municipios salmantinos de Alba de Tormes y Terradillos contarán pronto con nuevos efectivos. Los aspirantes a estos ayuntamientos se encuentran en la Escuela Nacional de Policía de Ávila realizando el curso selectivo de formación básica de Policía Local. Tras finalizar la fase teórica en junio, iniciarán sus prácticas en plantilla hasta el 31 de octubre, en una iniciativa regional que cuenta con una inversión de 95.500 euros.

A nivel autonómico, el programa de la Junta de Castilla y León se completó con formación en emergencias de gas en Soria y Burgos, un curso especializado de incendios en túneles en León y el inicio de los cursos de ascenso para inspectores y subinspectores de Policía Local. Asimismo, una veintena de voluntarios de Protección Civil recibió preparación en León para intervenir eficazmente en emergencias con personas con discapacidad.