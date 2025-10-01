"El buen trato no tiene edad": Salamanca rinde homenaje a sus mayores

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, participa en la lectura del manifiesto por el Día Internacional de las Personas Mayores

En una emotiva jornada conmemorativa, el Ayuntamiento de Salamanca rindió homenaje este miércoles a las personas mayores en el marco del Día Internacional de las Personas Mayores, una fecha que, como destacó el propio alcalde de Salamanca, “es muy especial tanto para nuestros mayores como para la ciudad”.

La celebración tuvo lugar en un ambiente de cercanía y gratitud, donde se reconoció públicamente la valiosa contribución de los mayores al desarrollo y bienestar de Salamanca. En su intervención, Carbayo trasladó su “más sincero agradecimiento” y felicitación en nombre de toda la ciudadanía, resaltando el papel activo y comprometido de los mayores en la vida social, cultural y familiar de la ciudad.

Salamanca, reconocida como Ciudad Amigable con las Personas Mayores, reafirmó su compromiso con el envejecimiento activo, el bienestar integral y la lucha contra la soledad no deseada. "Trabajamos los 365 días del año para responder a sus necesidades con programas estratégicos y servicios que mejoren su calidad de vida", destacó Carbayo, refiriéndose a recursos como los tres centros municipales de mayores, la red de transporte adaptada, y programas como Salamanca Acompaña, especialmente valorado por su alta calidad asistencial.

Actualmente, más de 8.000 personas se benefician de servicios municipales como la teleasistencia, ayuda y comida a domicilio, lo que evidencia el compromiso sostenido con el cuidado y apoyo a este colectivo.

Un manifiesto por la dignidad y el buen trato

Durante el acto se leyó también un manifiesto en el que se subrayaron los principios de la dignidad, igualdad, libertad y justicia, así como la necesidad de continuar luchando contra cualquier forma de discriminación por edad.

El manifiesto, en consonancia con los valores de las Naciones Unidas y el espíritu del Manifiesto de Salamanca firmado un año atrás, destacó que el buen trato "no tiene edad" y que es responsabilidad de toda la sociedad fomentar una cultura intergeneracional que valore la experiencia, sabiduría y resiliencia de las personas mayores.

Además, se hizo un llamado a favorecer la participación activa, promover el acceso a las nuevas tecnologías, y garantizar una atención sanitaria y social de calidad. Todo ello, con el objetivo de construir una sociedad “más inclusiva, justa y solidaria”.