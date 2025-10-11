La calle Imperial permanecerá cerrada al tráfico por la realización de obras en la red eléctrica desde el 14 de octubre

La semana que viene comenzará con importantes afecciones al tráfico en la ciudad debido a dos frentes de obra simultáneos. Los conductores deberán estar atentos a los cambios a partir del martes 14 de octubre, que afectan a la calle Imperial, que permanecerá cerrada al tráfico debido a trabajos en la red eléctrica.

La duración prevista de esta intervención es de una semana. Como única excepción, se permitirá el acceso a los garajes de la vía, pero se deberá realizar en el sentido contrario al habitual de la circulación. Se recomienda a los conductores buscar rutas alternativas mientras duren los trabajos.

A esta afección se suma una nueva complicación en el paseo de la Estación. Debido al avance de las obras de renovación de la red de abastecimiento de agua que ya se están realizando en la zona, el estrechamiento de la calzada se ampliará hasta la altura del Centro Comercial Vialia. Esta fase de la obra tendrá una duración aproximada de dos semanas. Durante este periodo, la circulación se reducirá drásticamente, quedando habilitado únicamente un carril por sentido de circulación.

Mapa de cómo afectará el corte de la calle Imperial al tráfico | Ayuntamiento de Salamanca