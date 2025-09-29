La campaña de vacunación frente a virus respiratorios comienza este miércoles en Salamanca

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez Ramos, presenta la campaña de vacunación de la gripe, la COVID-19 y el VRS

La campaña de vacunación frente a los virus respiratorios en Castilla y León comenzará este miércoles, 1 de octubre, según ha informado la Junta de Castilla y León. La primera fase de la campaña se centrará en la inmunización de las personas institucionalizadas, mujeres embarazadas y niños.

Posteriormente, a partir del 14 de octubre, se extenderá la vacunación frente a la gripe y la COVID-19 a todos los grupos de población en los que está recomendada.

Novedades en la inmunización

La Junta de Castilla y León ha implementado varias novedades este año, para las que realizará una inversión total de 18 millones de euros:

Vacuna de la Gripe en Niños: se amplía la edad de vacunación infantil hasta los ocho años , frente al límite anterior de cinco años.

Vacuna contra la COVID-19: se administrará a la población de 70 años o más , elevando el tope de 60 años establecido anteriormente.

Vacuna contra la Bronquiolitis (VRS): se incluye la vacunación frente al virus respiratorio sincitial (VRS) en personas institucionalizadas y residentes en centros de discapacidad, así como en determinados grupos de riesgo.

La campaña busca proteger a los grupos más vulnerables de la población de cara a los meses de mayor incidencia de infecciones respiratorias.