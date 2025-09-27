Una cantante salmantina se cuela en el programa de La Voz gracias al “te quiero en mi equipo” de Malú

Libertad Román es una cantante salmantina que se encuentra dentro del programa de La Voz, después de ser aceptada en las audiciones a ciegas por la cantante Malú. Así lo ha compartido la propia cantante a través de sus redes sociales donde ya muestra la felicidad que lleva guardando en silencio desde hace meses, después de emitirse el programa en la noche de este pasado viernes.

Es cantante que forma parte de la orquesta Voodoo y tras un largo camino ya ha hecho realidad uno de sus sueños, tal y como relata en la siguiente publicación de su perfil de Instagram, en el que ahora le queda por delante una experiencia inolvidable al lado de grandes artistas como Pablo López, Sebastián Yatra, Mika y Malú que ahora además es su coach en esta nueva edición del programa que dio comienzo hace una semana.