Carriedo califica la Ley de Publicidad institucional como "un ataque a la libertad de prensa"

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, criticó este miércoles duramente la Ley de Publicidad Institucional aprobada este verano, con el apoyo de PSOE y VOX junto a los procuradores de Podemos, Pablo Fernández, y el que fuera vicepresidente de la Junta, Francisco Igea. "Genera un claro perjuicio a los medios de comunicación" y a la "libertad que siempre debe imperar" en ellos, dijo, después que ayer se conociera que 25 sociedades editoras de otros tantos medios de comunicación de las nueve provincias de Castilla y León han registrado una reclamación judicial ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en la que solicitan ya la aplicación de medidas cautelares contra la modificación de la Ley por contravenir la Constitución.

Carriedo manifestó, minutos antes de la apertura de las II Jornadas de Periodismo de Proximidad que acoge Palencia, la solidaridad del Gobierno autonómico con los medios afectados, y recordó que "muchos de ellos han expresado públicamente el perjuicio que esta ley de PSOE y Vox les causa".

El portavoz de la Junta extendió su apoyo "a los medios de comunicación, a los periodistas y a la libertad de expresión" ya que la norma impacta especialmente en "los pequeños medios de comunicación, a los medios digitales y a los medios locales", mientras que "no perjudica a los medios de ámbito nacional, pero sí a los medios de ámbito local, que es contra la que está pensada", aseguró en declaraciones recogidas por Ical.