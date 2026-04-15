La Casa de la Mujer acoge el ciclo 'Salud mental y género: espacios para el bienestar y la igualdad'

La primera sesión tendrá lugar este miércoles a las 18:30 horas para sensibilizar a la ciudadanía en materia de igualdad

Casa de la Mujer 'Clara Campoamor'
Casa de la Mujer 'Clara Campoamor'

La Casa de la Mujer 'Clara Campoamor' acoge este miércoles la primera sesión del ciclo 'Salud mental y género: espacios para el bienestar y la igualdad'. El objetivo es sensibilizar a la ciudadanía en materia de igualdad, haciendo hincapié en los aspectos preventivos de la violencia de género.

El ciclo está formado por seis sesiones quincenales que se celebrarán entre las 18:30 y las 20:00 horas (15 y 29 de abril, 13 y 27 de mayo, 10 y 17 de junio). En ellas se desarrollarán actividades educativas, formativas y lúdicas para concienciar, además, sobre el daño y el retroceso que provoca la desigualdad.

Las plazas son limitadas, por lo que los interesados deben inscribirse previamente en la Casa de la Mujer o a través de la web https://www.aytosalamanca.es/en/w/enlaces-mujer

La Casa de la Mujer 'Clara Campoamor' también continúa el segundo Ciclo Salud y Mujer, con sesiones informativas y de sensibilización abiertas al público en general. La impartida por la investigadora del IBSAL María Candelas Pérez del Villar Moro sobre 'Cardiología y Mujer' tendrá lugar el 15 de mayo a las 11:00 horas.

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