La Casa de la Mujer acoge el ciclo 'Salud mental y género: espacios para el bienestar y la igualdad'

La Casa de la Mujer 'Clara Campoamor' acoge este miércoles la primera sesión del ciclo 'Salud mental y género: espacios para el bienestar y la igualdad'. El objetivo es sensibilizar a la ciudadanía en materia de igualdad, haciendo hincapié en los aspectos preventivos de la violencia de género.

El ciclo está formado por seis sesiones quincenales que se celebrarán entre las 18:30 y las 20:00 horas (15 y 29 de abril, 13 y 27 de mayo, 10 y 17 de junio). En ellas se desarrollarán actividades educativas, formativas y lúdicas para concienciar, además, sobre el daño y el retroceso que provoca la desigualdad.

Las plazas son limitadas, por lo que los interesados deben inscribirse previamente en la Casa de la Mujer o a través de la web https://www.aytosalamanca.es/en/w/enlaces-mujer

La Casa de la Mujer 'Clara Campoamor' también continúa el segundo Ciclo Salud y Mujer, con sesiones informativas y de sensibilización abiertas al público en general. La impartida por la investigadora del IBSAL María Candelas Pérez del Villar Moro sobre 'Cardiología y Mujer' tendrá lugar el 15 de mayo a las 11:00 horas.