Castilla y León apoyará la participación de sus deportistas en los campeonatos escolares nacionales

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de Castilla y León ha aprobado una serie de subvenciones para financiar la participación de las federaciones deportivas de la región en los Campeonatos de España en Edad Escolar (CESA) de 2025. El objetivo es cubrir los gastos de alojamiento, manutención y transporte de los jóvenes deportistas que representarán a la comunidad autónoma.

Un respaldo al deporte base

El Consejo Superior de Deportes (CSD) organiza estos campeonatos bajo la marca CESA, con el fin de promover el deporte escolar y culminar los programas de competición autonómicos. Las competiciones nacionales buscan reunir a deportistas con un alto nivel de aptitud física y técnica, agrupados en selecciones de cada comunidad.

En esta edición de 2025, un total de 20 federaciones deportivas de Castilla y León han confirmado su participación en 28 disciplinas. Con este apoyo económico, el Gobierno regional busca asegurar que sus jóvenes talentos puedan competir en el ámbito estatal y demostrar su potencial. La ayuda financiera se destinará a cubrir los gastos de las expediciones, facilitando así la asistencia y el desempeño de los deportistas de la región.