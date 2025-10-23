Castilla y León reclama al Ministerio de Sanidad la corrección de varios indicadores erróneos sobre la calidad de su sistema público de salud

La Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León ha solicitado al Ministerio de Sanidad la rectificación urgente de varios indicadores del Sistema Nacional de Salud publicados en la web ministerial INCLASNS, tras detectar errores que alteran de forma significativa la valoración de la sanidad pública en la Comunidad.

Según ha confirmado el Servicio de Estudios y Estadística de la Consejería, al menos cuatro tablas presentan datos intercambiados con los de otra comunidad autónoma, lo que provoca una representación inexacta de los resultados y puede afectar a la interpretación y a la toma de decisiones en materia sanitaria.

Los fallos detectados modifican de manera notable la posición real de Castilla y León en distintos apartados del Barómetro Sanitario, elaborado por el propio Ministerio.

En primer lugar, el indicador del “Grado de satisfacción de los ciudadanos con el funcionamiento del sistema sanitario público” sitúa erróneamente a Castilla y León en el puesto 16, cuando en realidad ocupa el segundo lugar en el último Barómetro Sanitario.

El segundo error se localiza en la tabla sobre la “Satisfacción media de los ciudadanos con la información recibida en la consulta del médico de familia”, donde la Comunidad aparece en el puesto 14, aunque su posición real es la octava.

También se ha solicitado la corrección del apartado relativo a la “Valoración positiva de la atención recibida en las consultas del médico de familia”, que el Ministerio ubica incorrectamente a Castilla y León en el puesto 18, en lugar del noveno, que es el que le corresponde según los datos oficiales.

Por último, la Consejería ha pedido modificar la tabla sobre la “Valoración positiva de la atención recibida en las consultas del médico especialista”, en la que la Comunidad figura por error en el puesto 18, cuando su posición real es el sexto lugar.

Desde la Junta de Castilla y León se subraya que estos fallos “afectan a la fiabilidad de los resultados y a la imagen de la sanidad pública castellano y leonesa”, y se insiste en la necesidad de que el Ministerio corrija de inmediato los datos publicados para garantizar la transparencia y la veracidad de la información disponible en los indicadores del Sistema Nacional de Salud.