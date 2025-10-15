El Centro de Alzheimer de Salamanca acoge un seminario especializado sobre desapariciones de mayores con demencias

Centro de Referencia Estatal de atención a personas con enfermedad de Alzheimer y otras demencias (CREA) en Salamanca

El Centro de Referencia Estatal de atención a personas con enfermedad de Alzheimer y otras demencias (CREA) del Imserso en Salamanca será el escenario de una jornada de formación especializada centrada en la problemática de las desapariciones de personas pertenecientes a este colectivo vulnerable.

Bajo el título «Centro Nacional de Desaparecidos: el fenómeno de las desapariciones en el grupo vulnerable de mayores con enfermedades neurodegenerativas», el seminario tendrá lugar el próximo jueves, día 16 de octubre, a partir de las 10:00 horas.

La ponencia contará con la participación de responsables del Centro Nacional de Desaparecidos: Marcial Bravo Valverde, Julio Pavón Bonilla y Nuria Vinuesa Fabián, quienes serán los encargados de impartir la formación. El objetivo principal de esta actividad es fundamental: dotar de conocimientos especializados sobre el fenómeno de las desapariciones a profesionales de la salud y a familiares de personas con demencia, un grupo de especial riesgo.

Este evento se enmarca dentro del plan de formación del centro para el año 2025, cuya misión es la actualización y el aumento de los conocimientos, tanto teóricos como prácticos, de todos los agentes implicados en la mejora de la calidad de vida de las personas que sufren enfermedad de Alzheimer u otras demencias.