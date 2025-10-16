El Centro de Láseres Pulsados se une a la lucha contra la basura espacial

STRATOLASER (Stratospheric ballon-based laser ablation system for space debris removal) es el nuevo proyecto internacional, financiado por la Comisión Europea bajo el programa Pathfinder, en el que participa el Centro de Láseres Pulsados y con el que se ha propuesto una solución novedosa al problema de la basura espacial. Con más de 2.500 satélites fuera de servicio, 36.000 piezas de más de 10 centímetros, y un millón de entre 1 y 10 centímetros orbitando la Tierra, la basura espacial se ha convertido en un problema que puede amenazar la seguridad de los elementos espaciales en activo.

STRATOLASER propone la deceleración de estos restos mediante ablación (desintegración térmica) a través de un haz láser de última tecnología lanzado desde la Tierra en un globo estratosférico. El Centro de Láseres Pulsados y el centro HiLASE se ocuparán del desarrollo de la tecnología láser y los espejos de transmisión, lo que se une al liderazgo del laboratorio GRVC y a la experiencia de otros dos socios internacionales: Fraunhofer FHR, que trabajará en la detección de la basura espacial, y la Sapienza Università di Roma que realizará el cálculo de las órbitas de retirada de los fragmentos. En la reunión de lanzamiento, celebrada a principios de octubre, además de los responsables de estas entidades, estuvieron presentes otros organismos con gran interés en este proyecto: Airbus Defence and Space (del CATEC), el German Aerospace Center (DLR), la Agencia Espacial Española (AEE) y la Agencia Espacial Europea (ESA).

Esta iniciativa tiene como objetivo reforzar la protección de la infraestructura espacial de la Unión Europea con un coste reducido, menor mantenimiento, mayor versatilidad y un acceso orbital más amplio en comparación con otras soluciones espaciales, gracias a la eliminación de la atenuación atmosférica y la menor dispersión del rayo láser. STRATOLASER llevará a cabo la primera campaña experimental para demostrar la viabilidad del concepto de eliminación de desechos estratosféricos mediante ablación láser, alcanzando el nivel de madurez tecnológica (TRL) 4, y estableciendo las bases de la tecnología. Utilizando dos globos estratosféricos, uno con un fragmento de desecho, y el otro con un sistema láser pulsado a pequeña escala y espejos de retransmisión, los experimentos monitorizarán la ablación a diferentes distancias. Las pruebas adicionales incluirán el escaneo láser de desechos orbitales, centrándose en el retorno de la señal sin alcanzar el umbral de ablación debido a las limitaciones de potencia. Esta innovadora propuesta se llevará a cabo a lo largo de 36 meses.