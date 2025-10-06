Cientos de persona alzan la voz por la parálisis cerebral: “Pagamos préstamos para poder cuidar a nuestros hijos”
ASPACE, en un acto en la Plaza Mayor, ha reivindicado los derechos de las miles de personas que sufren esta discapacidad en el territorio nacional
La Asociación de Personas con Parálisis Cerebral ha realizado un acto en la Plaza Mayor en el que ha reunido a cientos de personas para alzar la voz por las miles de personas que sufren parálisis cerebral, y por los familiares que tienen que realizar grandes gastos para sufragar el día a día.
Los familiares que han participado en el acto han indicado que “miles de personas necesitan ayuda las 24 horas del día los 365 días del año”, desde vestirse, comunicarse o participar en la propia sociedad. Asimismo, han destacado que “muchas personas necesitan atención continúa y personalizada, por lo que se necesita una estrategia nacional que garantice la financiación”.
Del mismo modo, también han expuesto que “los servicios son desiguales y la atención temprana llega tarde o se interrumpe demasiado pronto”. El propio presidente de ASPACE, ha hecho hincapié en que “muchos pagamos préstamos para cuidador a nuestros hijos”.
El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, también ha tenido unas palabras de apoyo para alzar la voz por la causa, donde “tenemos que reivindicar, atender , apoyar y abrir nuevos caminos. A los salmantinos nos tiene que llenar de orgullo que desde SALAMANCA, Aspace luche por los derechos de las personas con parálisis cerebral”.
