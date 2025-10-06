Cientos de persona alzan la voz por la parálisis cerebral: “Pagamos préstamos para poder cuidar a nuestros hijos”

La Asociación de Personas con Parálisis Cerebral ha realizado un acto en la Plaza Mayor en el que ha reunido a cientos de personas para alzar la voz por las miles de personas que sufren parálisis cerebral, y por los familiares que tienen que realizar grandes gastos para sufragar el día a día.

Los familiares que han participado en el acto han indicado que “miles de personas necesitan ayuda las 24 horas del día los 365 días del año”, desde vestirse, comunicarse o participar en la propia sociedad. Asimismo, han destacado que “muchas personas necesitan atención continúa y personalizada, por lo que se necesita una estrategia nacional que garantice la financiación”.

Del mismo modo, también han expuesto que “los servicios son desiguales y la atención temprana llega tarde o se interrumpe demasiado pronto”. El propio presidente de ASPACE, ha hecho hincapié en que “muchos pagamos préstamos para cuidador a nuestros hijos”.

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, también ha tenido unas palabras de apoyo para alzar la voz por la causa, donde “tenemos que reivindicar, atender , apoyar y abrir nuevos caminos. A los salmantinos nos tiene que llenar de orgullo que desde SALAMANCA, Aspace luche por los derechos de las personas con parálisis cerebral”.