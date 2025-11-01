Más de cinco millones de euros destinado a la inserción laboral de personas con discapacidad
Se trata de un programa que se ha visto reforzado meses atrás para intensificar el contenido, multiplicar las opciones de elección entre los distintos itinerarios y llegar a más personas
El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado la concesión de tres subvenciones directas por un total de 5.517.145 euros a entidades del Tercer Sector. El objetivo principal es financiar y reforzar el programa de itinerarios personalizados de inserción sociolaboral para personas con discapacidad, buscando garantizar su autonomía y plena integración.
Las subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo + (FSE+) se repartirán entre las siguientes entidades:
- Federación Salud Mental Castilla y León: 2.440.305 euros
- Plena Inclusión Castilla y León: 1.807.840 euros
- Fundación Intras: 1.269.000 euros
Desde la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, se destaca que estos itinerarios formativos han sido reforzados este año para ser proyectos integrados. Esto implica un acompañamiento permanente al usuario y una mayor capacidad de elección, permitiendo que las personas con discapacidad seleccionen los itinerarios que mejor se ajusten a su proyecto de vida.
