Más de cinco millones de euros destinado a la inserción laboral de personas con discapacidad

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado la concesión de tres subvenciones directas por un total de 5.517.145 euros a entidades del Tercer Sector. El objetivo principal es financiar y reforzar el programa de itinerarios personalizados de inserción sociolaboral para personas con discapacidad, buscando garantizar su autonomía y plena integración.

Las subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo + (FSE+) se repartirán entre las siguientes entidades:

Federación Salud Mental Castilla y León: 2.440.305 euros

Plena Inclusión Castilla y León: 1.807.840 euros

Fundación Intras: 1.269.000 euros

Desde la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, se destaca que estos itinerarios formativos han sido reforzados este año para ser proyectos integrados. Esto implica un acompañamiento permanente al usuario y una mayor capacidad de elección, permitiendo que las personas con discapacidad seleccionen los itinerarios que mejor se ajusten a su proyecto de vida.