El CMI Victoria Adrados acogerá un curso formativo gratuito para acompañar a personas mayores en situación de soledad no deseada

El Centro Municipal Integral Victoria Adrados acogerá el miércoles 15 de abril, de 17:00 a 19:00 horas, el curso 'La soledad no deseada en las personas mayores' para sensibilizar y capacitar a la ciudadanía salmantina sobre una realidad cada vez está más presente en la sociedad.

Los participantes adquirirán conocimientos y herramientas básicas para la detección y el abordaje de la soledad desde el ámbito social y comunitario. También aprenderán las principales señales de alerta y estrategias de intervención y acompañamiento.

Los interesados pueden inscribirse presencialmente en el Centro Municipal Integrado de la Plaza de Trujillo, a través de la web www.voluntariadosalamanca.com, llamando al teléfono 660 178 583 o mandando un mensaje por WhatsApp al 772 614 186.