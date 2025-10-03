La Cofradía de la Vera Cruz inaugura la exposición del V Concurso Fotográfico de Semana Santa

Un año más, la Cofradía de la Vera Cruz de Salamanca vuelve a abrir las puertas de su Capilla para acoger la exposición del V Concurso Fotográfico “Semana Santa de la Vera Cruz”. La muestra reúne un total de 36 fotografías, realizadas por diez autores distintos, que plasman la riqueza y el fervor de la Semana Santa salmantina.

Las obras permanecerán expuestas desde el 26 de septiembre hasta el 30 de noviembre. El horario de visitas será los viernes de 17:00 a 20:00 horas; los sábados de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas; y los domingos de 11:00 a 14:00 horas, ofreciendo así diversas oportunidades para que el público se acerque a contemplarlas.

La exposición incorpora además un componente participativo: los visitantes podrán dejar su opinión mediante voto popular, depositado en una urna habilitada para la ocasión. Dichos votos serán tenidos en cuenta por el jurado oficial, cuyo fallo se dará a conocer tras las celebraciones navideñas.

El acto institucional de inauguración tendrá lugar el lunes 6 de octubre, a las 20:00 horas, y contará con la presencia de representantes del Ayuntamiento de Salamanca. El evento se enmarca en el convenio de colaboración entre la Cofradía y Turismo de Salamanca, que posibilita la apertura regular de la Capilla.

La Cofradía invita a la ciudadanía y visitantes a participar en este encuentro con la fotografía y la tradición, que busca poner en valor tanto el patrimonio cultural como la creatividad artística vinculada a la Semana Santa.