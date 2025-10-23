El Colegio Calasanz realiza una campaña de donación de sangre

El Departamento de Acción Social del Colegio Calasanz, en colaboración con la Hermandad de Donantes de Sangre de Salamanca y el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León, organiza la I Campaña de Donación de Sangre.

“Esta campaña nace de nuestro compromiso con la solidaridad y la conciencia social. Queremos que toda la comunidad Calasancia se una a este gesto de vida: familias, profesorado, personal del centro, antiguos alumnos, amigos y vecinos del barrio”, mantienen desde el centro.

Los requisitos para poder colaborar son: tener más de 18 años (llevar DNI), pesar más de 50 kg., estar en buen estado de salud, no haberse realizado tatuajes o perforaciones en los últimos meses.

Campaña de donación de sangre en el Colegio Calasanz

La jornada de donación se llevará a cabo el 27 de octubre en las instalaciones del colegio, en horario de mañana de 09:00 a 14:00 y por la tarde de 15:45 a 21:00 horas. La inscripción se puede realizar en el siguiente enlace: https://forms.gle/qQmokjDQ3miteGS58

Todos los donantes recibirán una cuña de queso.

El objetivo principal de esta iniciativa es fomentar la conciencia sobre la importancia de la donación voluntaria y habitual de sangre. "Una sola donación puede salvar hasta tres vidas; es una oportunidad para hacer el bien de forma directa. Con esta actividad, el centro reafirma su compromiso con los valores de solidaridad, servicio y comunidad que caracterizan a su proyecto educativo. Porque donar sangre es regalar vida, y en el Calasanz todos podemos ser parte del cambio", añaden.