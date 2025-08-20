Los colegios e institutos de Salamanca podrán presentar solicitudes o renovaciones para ser centros BITS hasta el 29 de septiembre

El Boletín Oficial de Castilla y León ha publicado este miércoles una orden de la Consejería de Educación con la convocatoria para la participación y la renovación por los colegios e institutos públicos y concertados que imparten enseñanzas obligatorias de la Comunidad en el programa de innovación educativa centros BITS (bilingües, inclusivos, tecnológicamente seguros y sostenibles) hasta el próximo 29 de septiembre. La convocatoria es para los nuevos centros que deseen participar en este programa para los cursos académicos 2025-2026, 2026-2027 y 2027-2028 y la renovación de los que fueron seleccionados en el año 2022.

El número máximo de centros públicos nuevos que podrán ser seleccionados para participar en el programa será de diez centros, de los que tres corresponden a la etapa de Educación Primaria y siete, a Secundaria. En el caso de los concertados, podrán participar cuatro centros en las provincias de Burgos, León, Soria y Valladolid en ambas etapas formativas.

La finalidad del programa, según recogió la Agencia Ical, es la transformación de los centros participantes en organizaciones educativas bilingües y abiertas a la internacionalización, inclusivas y participativas, digitalmente competentes y seguras, sostenibles y saludables, a través de la implementación de procesos de innovación educativa y de la incorporación de nuevos paradigmas educativos, como los contenidos digitales curriculares. La participación en este programa supondrá la puesta en práctica de un proyecto de actuación de centro dirigido a la consecución de la finalidad expuesta anteriormente, que se desarrollará a lo largo de tres cursos académicos, sin perjuicio de la posibilidad de solicitar la renovación por otros tres cursos.