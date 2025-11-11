Comienzan los ‘Viernes de Emprendimiento’ para impulsar la innovación empresarial en el Centro Tormes+

El Ayuntamiento de Salamanca ha puesto en marcha una nueva edición de la iniciativa ‘Viernes de Emprendimiento’, un espacio de encuentro diseñado para emprendedores, comercios locales y directivos que deseen conocer las herramientas tecnológicas más innovadoras incluidas en las áreas Salamanca Tech. Esta próxima sesión se llevará a cabo este viernes, 14 de noviembre, con Pickgeo Location Intelligence bajo el título ‘Cómo potenciar tu negocio con Inteligencia Artificial – Decisiones estratégicas basadas en datos para emprendedores locales’. La actividad será a las 16:30 horas en el Centro Tormes+ (avenida de Lasalle, 131) y cuenta con un límite de 24 plazas. Para participar es necesario inscribirse de manera previa a través de la página web https://www.aytosalamanca.es/viernes-de-emprendimiento.

Este encuentro busca acercar la tecnología al emprendimiento local, mostrándoles a los participantes cómo puede convertirse en una ventaja competitiva. A través de una demostración práctica, los asistentes podrán observar cómo se generan aéreas de influencia, se actualizan patrones de tránsito peatonal y se detectan oportunidades comerciales en distintos entornos del municipio.

La actividad está destinada a emprendedores y comercios locales que quieran descubrir cómo la tecnología Location Intelligence ayuda a identificar las mejores zonas para abrir un negocio, entender el comportamiento del entorno urbano y tomar decisiones basadas en datos reales.

Esta propuesta, que forma parte de la programación de la Escuela de Emprendimiento del Ayuntamiento de Salamanca, refuerza el compromiso municipal con el desarrollo económico en la ciudad, la formación empresarial y la innovación, facilitando que los pequeños negocios y nuevos proyectos accedan a conocimiento y herramientas de vanguardia.