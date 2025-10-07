Concienciación y deporte: Salud Mental Salamanca intensifica la campaña del 10 de octubre con actos en la capital y Ciudad Rodrigo

La Asociación Salud Mental Salamanca AFEMC-AFAEM ha organizado un amplio programa de actividades para conmemorar el Día Mundial de la Salud Mental este viernes, 10 de octubre. La agenda, que se extiende durante gran parte del mes, busca sensibilizar y desestigmatizar la salud mental a través de actos institucionales, divulgación y deporte en la capital y Ciudad Rodrigo.

Jornada central en la capital y Ciudad Rodrigo

El 9 de octubre será el día con mayor concentración de actos institucionales y públicos:

Recepción oficial: Se llevarán a cabo sendas recepciones oficiales en los Ayuntamientos de Salamanca y Ciudad Rodrigo a las 12:00 horas, destacando el apoyo institucional a la causa.

Mesas Informativas: Se instalarán mesas informativas en la Plaza del Liceo (Salamanca) desde las 9:00 hasta las 14:00 horas, donde se ofrecerá información y recursos sobre la salud mental.

Deporte y bienestar: Por la tarde, la Plaza Anaya acogerá una sesión de Body-Balance de 17:00 a 18:30 horas, organizada en colaboración con Enjoy! Multiusos, promoviendo el ejercicio físico como herramienta de bienestar.

Presentación de libro: A las 19:00 horas, en la librería CartemVerso (C/ Valencia, 32), se presentará el libro "El poder cognitivo del juego", de la mano de su autor, Víctor Ventosa.

Actividades post-conmemoración

El programa se prolongará más allá del día 10 con eventos dirigidos a distintos públicos: