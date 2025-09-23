La Confederación Estatal de Personas Sordas denuncia que sus trayectorias vitales son "más difíciles" y exige igualdad en el marco de su Semana Internacional

Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSD) firma un manifiesto en el marco de la semana internacional de las personas sordas. - CNSD

La Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) y su red asociativa han denunciado hoy, a través de un manifiesto, que las trayectorias vitales de los ciudadanos sordos son "más difíciles que las del resto", coincidiendo con la celebración de la Semana Internacional de las personas sordas, que se extiende del 22 al 28 de septiembre.

Bajo el lema "No hay derechos humanos sin el derecho a lengua de signos", la entidad ha reivindicado la necesidad de que la sociedad deje de lado la condescendencia y pase "de las promesas a la acción". El manifiesto señala las barreras que enfrentan en su día a día, desde "aulas que no nos incluyen" hasta "entornos laborales que nos cierran las puertas" y "consultas médicas donde no podemos comunicarnos". La CNSE ha enfatizado que "ni la inclusión es caridad, ni la accesibilidad un privilegio".

Reclamaciones y movilización a nivel global

El colectivo reclama igualdad en todas las etapas de la vida, exigiendo un acceso temprano a la lengua de signos, oportunidades laborales reales, autonomía en la madurez y una atención digna en la vejez. Para lograrlo, han planteado como condición indispensable que las lenguas de signos estén presentes en todos los ámbitos, garantizando su transmisión intergeneracional y promoviendo su uso con apoyo institucional.

Otro punto crucial del manifiesto es la demanda de una mayor presencia de personas sordas en la toma de decisiones políticas y sociales. La CNSE defiende el derecho a "codiseñar las políticas que impactan en la comunidad sorda, participando con voz propia y en igualdad de condiciones".

Este martes, 23 de septiembre se celebra el Día Internacional de las Lenguas de Signos. Para conmemorarlo, líderes de todo el mundo apoyarán la causa con vídeos signados y edificios emblemáticos en los cinco continentes se iluminarán de color azul en un gesto de reconocimiento.

En España, el sábado 27 de septiembre se celebrará el Día Internacional de las Personas Sordas, una jornada en la que las más de 100 federaciones y asociaciones de la red CNSE han organizado concentraciones y un amplio programa de actividades en diversas ciudades del país para reivindicar sus derechos, celebrar su lengua y visibilizar la cultura de la comunidad sorda.