Continúa abierto el plazo de propuestas para la décima convocatoria de los presupuestos participativos del Ayuntamiento de Salamanca

El Ayuntamiento de Salamanca tiene abierto el proceso de la décima convocatoria de los Presupuestos Participativos. El objetivo es que las personas empadronadas en Salamanca, bien de manera individual o a través de colectivos o entidades de la ciudad (entre los que se encuentran los colectivos de vecinos, de personas mayores, mujeres, salud y autoayuda, jóvenes, deportivos, de consumidores, así como representantes de las organizaciones empresariales y sociales), participen en la elaboración del Presupuesto Municipal para el próximo ejercicio 2026 realizando propuestas sobre las inversiones en la ciudad.

Hasta el 31 de octubre se podrán elevar las iniciativas a través de la dirección de correo electrónico presupuestosparticipativos@aytosalamanca.es; a través del formulario habilitado en la página web https://www.aytosalamanca.es/en/presupuestos-participativos-2026 y en el registro municipal, así como en los buzones habilitados en los centros municipales (Iglesia Vieja de Pizarrales, Miguel de Unamuno, Julián Sánchez ‘El Charro’, Victoria Adrados, Luis Vives, Trujillo, Puente Ladrillo, Vistahermosa, Tejares, La Vega y Espacio Joven).

En la presente convocatoria está previsto que se someta a la participación social el 10 % del presupuesto municipal referido a las inversiones que más afectan en la vida diaria de las personas. Así, los salmantinos podrán participar en la elaboración de las partidas destinadas a obras nuevas, de reparación o remodelación de calles, mejoras en parques y jardines de la ciudad, actuaciones en la red de agua, iniciativas medioambientales o en instalaciones deportivas municipales.

El proceso de participación se desarrollará en diversas fases. En una primera, los interesados, ya sea de forma individual o colectiva, podrán entregar sus iniciativas a través de los diferentes canales de comunicación habilitados a tal efecto.

Posteriormente, una vez recopiladas, se somete a la consideración de los técnicos municipales la viabilidad económica y técnica de las propuestas.

Posteriormente el Consejo de Ciudad establecerá el orden de prioridad entre las viables, y finalmente, será la Comisión de Economía, Hacienda y Régimen Interior la que determine su inclusión en el presupuesto.