Convocados 230.000 euros para programas de digitalización para jóvenes en Castilla y León

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha lanzado una convocatoria de subvenciones, con un importe total de 230.000 euros, para el desarrollo de un programa de digitalización dirigido a jóvenes desempleados de Castilla y León. El objetivo es mejorar la empleabilidad de este colectivo, dotándolos de competencias digitales básicas o avanzadas.

El plazo para presentar las solicitudes es de 20 días naturales a partir de este viernes, 19 de septiembre, fecha de la publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).

El programa se divide en dos líneas, cada una dotada con 115.000 euros:

Línea 1: Competencias digitales básicas: orientada a jóvenes con escasa cualificación.

Línea 2: Competencias digitales avanzadas: dirigida a jóvenes cualificados.

Estas subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), están destinadas a entidades sin ánimo de lucro con experiencia en formación y mejora de la empleabilidad.