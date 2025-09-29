Las Cortes debatirán si convocar una consulta para que León, Zamora y Salamanca sean una comunidad autónoma

Que los habitantes de Salamanca, Zamora y León decidan si quieren continuar formando parte de Castilla y León o bien crear una nueva comunidad amparada por la histórica región leonesa es el objetivo de Unión del Pueblo Leonés, UPL. Las Cortes tendrán que debatir una propuesta de los leonesistas que irá al pleno de octubre en la que se pide que la Junta facilite la convocatoria de una consulta popular que pregunte a los zamoranos, salmantinos y leoneses su posición sobre “la continuidad en Castilla y León”. Una consulta que aseguran es totalmente legal ya que la Constitución recoge el derecho de las regiones a conformarse como comunidades autónomas y que en ella se reconoce a la región leonesa, como explicó el presidente de la formación política Carlos Javier Salgado Fuentes.

En una rueda de prensa los integrantes de UPL aseguraron que las tres provincias tienen características históricas, económicas y culturales comunes, son limítrofes y son región, por tanto, es viable el reconocimiento de esta. Aseguran que crear una nueva comunidad sería beneficioso para las tres provincias que “han concentrado el 90 por ciento de la pérdida de población de todo Castilla y León en los últimos años”. También destacan que estas tres provincias son las más envejecidas de la región, tienen la peor tasa de emigración, la renta per cápita más aja. Datos que demuestran “la mala evolución de la región leonesa” en contra de otras provincias de la Comunidad.

Defienden los leonesistas que 70 municipios, entre ellos tres de Salamanca, han solicitado que se realice la consulta y aseguran que, de realizarse, tendría que darse el sí en todas las provincias para que se continuase con la tramitación de la solicitud que llevaría consigo una reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León y la posterior ratificación de las Cortes Generales.