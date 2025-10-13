Cortes de tráfico este lunes 13 de octubre por la III Carrera Solidaria de la Guardia Civil en Salamanca

III edición de la Carrera Solidaria de la Guardia Civil

Con motivo de la celebración de la III edición de la Carrera Solidaria Guardia Civil de Salamanca, este lunes 13 de octubre, se producirán cortes y desvíos de tráfico en varias calles de la ciudad.

El evento deportivo dará comienzo a las 10:30 horas, momento a partir del cual se verán afectadas las siguientes vías:

Teso de San Nicolás

Santa Brígida

Vía Helmántica (tramo entre la glorieta Vettones y Vacceos y el Monumento a la Aviación Militar)

Teso de la Feria

Avenida Juan de Austria

Avenida Saavedra y Fajardo (entre la avenida Juan de Austria y la Comandancia de la Guardia Civil)

Avenida Carlos I

La circulación se restablecerá progresivamente una vez finalice el paso de los corredores por cada tramo del recorrido.