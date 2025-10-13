Cortes de tráfico este lunes 13 de octubre por la III Carrera Solidaria de la Guardia Civil en Salamanca
El evento deportivo afectará a varias calles de la ciudad a partir de las 10:30 horas
Con motivo de la celebración de la III edición de la Carrera Solidaria Guardia Civil de Salamanca, este lunes 13 de octubre, se producirán cortes y desvíos de tráfico en varias calles de la ciudad.
El evento deportivo dará comienzo a las 10:30 horas, momento a partir del cual se verán afectadas las siguientes vías:
Teso de San Nicolás
Santa Brígida
Vía Helmántica (tramo entre la glorieta Vettones y Vacceos y el Monumento a la Aviación Militar)
Teso de la Feria
Avenida Juan de Austria
Avenida Saavedra y Fajardo (entre la avenida Juan de Austria y la Comandancia de la Guardia Civil)
Avenida Carlos I
La circulación se restablecerá progresivamente una vez finalice el paso de los corredores por cada tramo del recorrido.
También te puede interesar