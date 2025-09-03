Cortes de tráfico este miércoles en María Auxiliadora por obras de refuerzo del firme en Salamanca

Los trabajos afectarán al tramo entre Portugal y Mirat y obligarán a desviar las líneas de autobús 3 y 6; el plan municipal renovará 71.800 m² en 35 calles y avenidas de 18 barrios

El Ayuntamiento de Salamanca continúa con el plan de refuerzo del firme que abarca 35 calles, avenidas y glorietas de 18 barrios, con un total de 71.847,76 metros cuadrados de superficie en obras. Las actuaciones buscan mejorar la seguridad vial, la accesibilidad y la movilidad en las calzadas más deterioradas por el paso del tiempo y el uso continuado, ejecutándose de manera que se minimicen las molestias para el tráfico.

El miércoles 3 de septiembre se producirán cortes de tráfico en la calle María Auxiliadora, en el tramo comprendido entre las avenidas de Portugal y Mirat. La intervención afectará al recorrido de las líneas de autobús 3 y 6, que serán desviadas a través de la avenida de Portugal y el paseo de la Estación antes de retomar sus itinerarios habituales hacia la Plaza de España o la avenida de Federico Anaya, según el sentido de circulación.

El Ayuntamiento informará de manera periódica sobre los cortes de tráfico y desvíos que se vayan produciendo a medida que avance el asfaltado de calles, avenidas y glorietas.

Con estas obras, el Consistorio refuerza la red viaria de Salamanca, garantizando una circulación más cómoda, segura y sostenible para los vecinos en todos los barrios de la ciudad.

