Cortes de tráfico este miércoles en María Auxiliadora por obras de refuerzo del firme en Salamanca

El Ayuntamiento de Salamanca continúa con el plan de refuerzo del firme que abarca 35 calles, avenidas y glorietas de 18 barrios, con un total de 71.847,76 metros cuadrados de superficie en obras. Las actuaciones buscan mejorar la seguridad vial, la accesibilidad y la movilidad en las calzadas más deterioradas por el paso del tiempo y el uso continuado, ejecutándose de manera que se minimicen las molestias para el tráfico.

El miércoles 3 de septiembre se producirán cortes de tráfico en la calle María Auxiliadora, en el tramo comprendido entre las avenidas de Portugal y Mirat. La intervención afectará al recorrido de las líneas de autobús 3 y 6, que serán desviadas a través de la avenida de Portugal y el paseo de la Estación antes de retomar sus itinerarios habituales hacia la Plaza de España o la avenida de Federico Anaya, según el sentido de circulación.

El Ayuntamiento informará de manera periódica sobre los cortes de tráfico y desvíos que se vayan produciendo a medida que avance el asfaltado de calles, avenidas y glorietas.

Con estas obras, el Consistorio refuerza la red viaria de Salamanca, garantizando una circulación más cómoda, segura y sostenible para los vecinos en todos los barrios de la ciudad.