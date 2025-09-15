El CREA celebra una formación sobre el síndrome de Down y la enfermedad de Alzheimer

El Centro de Referencia Estatal de atención a personas con enfermedad de Alzheimer y otras demencias del Imserso en Salamanca será el anfitrión de una formación especializada este martes, 16 de septiembre.

A partir de las 9:30 horas, se llevará a cabo el seminario "Síndrome Down y Alzheimer", que busca profundizar en la compleja relación entre ambas condiciones.

La jornada, que forma parte de la campaña "30 días, 30 gestos" del centro, tiene como objetivo principal concienciar sobre la necesidad de un plan de salud integral para los adultos con Síndrome de Down. Se hará especial énfasis en la importancia de la detección precoz del alzhéimer en esta población, así como en la difusión de los últimos avances en diagnóstico y las metodologías emergentes.

Para ello, el seminario contará con la participación de dos destacadas neurólogas de la Unidad de Memoria y Unidad Alzheimer-Down del hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona. La Dra. María Carmona Iragui será la primera en intervenir, abordando la epidemiología, las bases neurobiológicas y el diagnóstico del alzhéimer asociado al Síndrome de Down.

A continuación, la Dra. Laura Videla se centrará en la evaluación cognitiva de los adultos con este trastorno genético y las herramientas para una detección temprana de la enfermedad de Alzheimer.

Este evento subraya el compromiso del centro del Imserso con el modelo de atención centrada en la persona, promoviendo la autonomía y la vida activa.

La campaña "30 días, 30 gestos" busca también difundir conocimiento sobre una enfermedad que afecta a 50 millones de personas a nivel mundial, un millón de ellas en España, y a todo su entorno.