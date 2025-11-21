El CREA del Imserso organiza la segunda edición de su 'Escuela de Familias' sobre el Alzhéimer en Salamanca

Centro de Referencia Estatal de atención a personas con enfermedad de Alzheimer y otras demencias (CREA) en Salamanca

El Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Neurodegenerativas (CREA) del Imserso en Salamanca celebrará este jueves y viernes, 21 y 22 de noviembre, la segunda edición de su 'Escuela de Familias' de 2025.

El programa está dirigido a personas cuidadoras y familiares que reciben el diagnóstico inicial de Alzhéimer u otras demencias, con el objetivo de proporcionarles información y asesoramiento. Bajo el lema "Mi familiar tiene alzhéimer/demencia, ¿y ahora qué?", el centro ha organizado 7 ponencias y 2 talleres.

El contenido de la Escuela busca ayudar a entender la demencia de forma integral, cubriendo temáticas relacionadas con la evolución de la enfermedad y tratamientos, terapias no farmacológicas, actividades de la vida diaria, redes de apoyo y socialización, alimentación, toma de decisiones y el impacto de la demencia en la familia.

Esta edición refuerza el compromiso del CREA de dotar al entorno familiar de herramientas prácticas y conocimiento actualizado, cumpliendo con el fin del Imserso para 2025 de transferir conocimiento en el ámbito de las demencias, uno de los grandes retos sociosanitarios actuales.

Programa de la 2a edición de la Escuela de Familias 2025