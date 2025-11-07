El CREA participa en el XI Congreso Nacional de Alzheimer con seis ponencias sobre innovación en cuidados e investigación

Centro de Referencia Estatal de atención a personas con enfermedad de Alzheimer y otras demencias (CREA) en Salamanca

El Centro de Referencia Estatal de atención a personas con enfermedad de Alzheimer y otras demencias (CREA) del Imserso está participando activamente en el XI Congreso Nacional de Alzheimer y el XV Congreso Iberoamericano, que se celebra bajo el lema “Rompiendo fronteras” en Ibiza del 5 al 8 de noviembre.

La presencia del centro en este encuentro, con un total de seis ponencias y tres pósteres científicos, subraya su compromiso con la investigación aplicada, la innovación en cuidados y la mejora continua de la calidad de vida de las personas con demencia y sus familias.

Los profesionales del CREA abordarán una amplia gama de temáticas que reflejan los retos actuales en la atención y el estudio de las demencias. Sus intervenciones se centrarán en las líneas de investigación en alzhéimer desde perspectivas biomédica, social y sociosanitaria; la eficacia de la Terapia de Estimulación Cognitiva (CST-ES) a través de un ensayo clínico multicéntrico; y la prevención de la soledad no deseada en familiares y cuidadores mediante programas socioeducativos.

Además, el centro expondrá sobre los desafíos de la conducción en personas con demencia y sus implicaciones prácticas, el análisis de la anosognosia (falta de conciencia de la enfermedad) y su impacto, y una revisión del marco normativo y de dependencia en relación con los derechos y la atención integral.

La participación del centro del Imserso en este congreso refuerza su rol como referente nacional en atención e investigación en demencias, facilitando el intercambio de conocimientos con asociaciones, profesionales y familias.