El CREA proyecta 'La memoria infinita' en un cinefórum sobre el alzhéimer

El Centro de Referencia Estatal de atención a personas con enfermedad de Alzheimer y otras demencias (CREA) de Salamanca acogerá mañana, 19 de septiembre, a partir de las 11:00 horas, un cinefórum en el que se proyectará la aclamada película documental 'La memoria infinita'. La cinta, ganadora del Goya a la mejor película iberoamericana en 2023 y candidata a los premios Oscar, relata la conmovedora historia de una pareja que enfrenta la enfermedad de Alzheimer.

Tras la proyección, las profesionales del CREA Elena Ramos Nieto (trabajadora social) y Alba Sánchez Gil (psicóloga), moderarán un debate con dos familiares de personas con demencia. El objetivo del foro es abordar las dificultades y los retos que implican los cuidados de un familiar con esta enfermedad, fomentando un espacio de reflexión y apoyo.

Una historia de amor y resistencia

"La memoria infinita" se centra en la intimidad de Augusto Góngora, un reconocido periodista chileno, y Paulina Urrutia, actriz y exministra de Cultura. La película muestra la lucha de Augusto contra el alzhéimer, diagnosticado hace ocho años, y el cuidado paciente y amoroso que le brinda Paulina.

Este evento se enmarca en la campaña “30 días, 30 gestos” del CREA, una iniciativa que busca fomentar un modelo de atención centrado en la persona y promover la autonomía y la vida activa. Con ello, el centro del Imserso en Salamanca busca difundir el conocimiento sobre una enfermedad que afecta a más de un millón de personas en España y a 50 millones en todo el mundo.